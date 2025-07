Ştefan Baiaram e cu gândul la cupele europene: „Sperăm să facem România mândră”

Unul dintre marcatorii Universităţii Craiova, Ştefan Baiaram, a ţinut să-şi ceară scuze arbitrului Ionuţ Coza după meciul cu FC Argeş.

„Suntem datori”, a recunoscut jucătorul

„În primul rând, vreau să-mi cer scuze faţă de domnul arbitru. Am avut un gest pe care nu l-am controlat. Nu se face aşa. Am vrut să încep cu acest lucru pentru că nu-mi stă în caracter, doar mi-am pierdut cumpătul. I-am cerut şi scuze personal şi sper că e totul ok. Totul era pe un fond nervos, încă nu-mi ieşise jocul până la acea fază şi din acest motiv am avut acea reacţie.

În al doilea rând, mă bucur că am înscris, că am câştigat. Venim după un meci în care am condus cu 3-0 şi am făcut egal. Sper să o ţinem tot aşa. A fost o lecţie meciul de la Arad. Clar ne-a maturizat acest lucru. Nu e normal să conduci cu 3-0 şi să pierzi două puncte. Azi nu am mai dat nicio şansă adversarului. Suntem încrezători.

Avem jucători noi, care trebuie să se acomodeze cu noi. E un sistem nou pe care nu l-am jucat. Încercăm să ne acomodăm de la meci la meci. Sunt sigur că o să arătăm şi mai bine.

M-am înţeles bine cu noul atacant. Din păcate nu a făcut multe antrenamente cu noi. E un jucător cu calitate, o să vedeţi şi voi acest lucru. Sperăm să ne ajute de acum înainte.

Suntem datori. Ştim că nu am făcut rezultate pozitive anii trecuţi. Sperăm să intrăm într-o grupă europeană şi să facem România mândră”, a declarat Baiaram după victoria Universităţii Craiova cu FC Argeş, scor 3-1.