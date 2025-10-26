Ștefan Baiaram, grațiat de Rădoi! Decarul Craiovei revine spectaculos ca titular după criza de nervi din vestiar

Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat duminică, 26 octombrie 2025, ora 13:48,
Mirel Rădoi. Foto: Profimedia
Ștefan Baiaram revine surprinzător în primul 11 al Universității Craiova la partida cu Metaloglobus, programată duminică, după ce a fost exclus din lot la meciul precedent, din Conference League cu Noah, din cauza unei reacții nervoase. Internaționalul de 22 de ani și-a exprimat nemulțumirea cu injurii și a lovit ușa vestiarului, fapt confirmat de oficialii clubului.

Mirel Rădoi, antrenorul echipei, a decis să-l titularizeze totuși în disputa de duminică, dorind să ofere echipei cele mai bune variante pentru a câștiga.

Reacția violentă a jucătorului a determinat intervenția promptă a lui Mirel Rădoi, care a cerut scoaterea acestuia din lot pentru a pregăti meciul cu liniște și disciplină.

„Nu am simțit nevoia să intervin. Nu este un caz Mirel Rădoi – Ștefan Baiaram. Sunt lucruri normale care se întâmplă. Unele apar în spațiul public, altele, nu. Eu am aflat astăzi filmul evenimentelor.

Baiaram, când a aflat că nu este în primul 11, pe lângă că a înjurat foarte mult, a lovit cu pumnul ușa de la vestiar. Atunci a ieșit Mirel din vestiarul antrenorului și a cerut team managerului să-l scoată în afara lotului pentru a putea pregăti în liniște meciul de peste o oră”, a povestit Mihai Rotaru, conform digisport.ro.

