Ștefan Baiaram, grațiat de Rădoi! Decarul Craiovei revine spectaculos ca titular după criza de nervi din vestiar

Ștefan Baiaram revine surprinzător în primul 11 al Universității Craiova la partida cu Metaloglobus, programată duminică, după ce a fost exclus din lot la meciul precedent, din Conference League cu Noah, din cauza unei reacții nervoase. Internaționalul de 22 de ani și-a exprimat nemulțumirea cu injurii și a lovit ușa vestiarului, fapt confirmat de oficialii clubului.

Mirel Rădoi, antrenorul echipei, a decis să-l titularizeze totuși în disputa de duminică, dorind să ofere echipei cele mai bune variante pentru a câștiga.

Reacția violentă a jucătorului a determinat intervenția promptă a lui Mirel Rădoi, care a cerut scoaterea acestuia din lot pentru a pregăti meciul cu liniște și disciplină.

„Nu am simțit nevoia să intervin. Nu este un caz Mirel Rădoi – Ștefan Baiaram. Sunt lucruri normale care se întâmplă. Unele apar în spațiul public, altele, nu. Eu am aflat astăzi filmul evenimentelor.

Baiaram, când a aflat că nu este în primul 11, pe lângă că a înjurat foarte mult, a lovit cu pumnul ușa de la vestiar. Atunci a ieșit Mirel din vestiarul antrenorului și a cerut team managerului să-l scoată în afara lotului pentru a putea pregăti în liniște meciul de peste o oră”, a povestit Mihai Rotaru, conform digisport.ro.