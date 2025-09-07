Ștefan Baiaram, tricolorul lunii august
Articol de Mihai Popescu - Publicat duminică, 07 septembrie 2025, ora 10:39,
Mijlocașul Universității Craiova a adunat cele mai multe voturi în aplicația Tricolorii, se arată pe site-ul oficial al echipei.
Datorită evoluțiilor sale de la echipa de club, locul 1 în prima ligă și calificată în faza principală Conference League, Ștefan Baiaram a obținut 38% dintre voturile exprimate de utilizatorii din aplicația Tricolorii, disponibilă în App Store (iOS) și Google Play (Android).
Iată clasamentul pentru „tricolorul lunii august”:
- Ștefan BAIARAM – 38% (10 puncte*)
- Daniel BÎRLIGEA – 35,2% (6 puncte)
- Darius OLARU – 15,5% (3 puncte)
- Alexandru MITRIȚĂ – 11,3%