Ştefan Bană a părăsit cantonamentul din cauza unei probleme medicale

Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat miercuri, 03 septembrie 2025, ora 17:23,

Jucătorul echipei Oţelul Galaţi, Ştefan Bană, a părăsit cantonamentul naţionalei U21, din cauza unei probleme medicale.

“Din cauza unor probleme medicale, Ştefan Bană, jucătorul celor de la Oţelul Galaţi, a părăsit cantonamentul naţionalei de tineret. Momentan, selecţionerul Costin Curelea nu a convocat un alt jucător pentru a completa lotul”, se arată pe pagina de Facebook Echipa naţională de fotbal a României.

Şi Oţelul Galaţi anunţă revenirea lui Bană la echipă: “Atacantul Ştefan Bană, convocat la naţionala U21 a României, revine mai devreme în lotul SC Oţelul din cauza unor probleme medicale. Astfel, el va începe recuperarea pentru partida cu FC Botoşani din etapa a IX-a a Superligii”.

Naţionala de tineret a României începe în această lună drumul către EURO 2027, cu meciurile din preliminarii împotriva reprezentativelor din Kosovo (5 septembrie, Iaşi) şi San Marino (9 septembrie, Serravalle).

Ștefan Bană
