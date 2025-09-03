Ştefan Bană a părăsit cantonamentul din cauza unei probleme medicale

Jucătorul echipei Oţelul Galaţi, Ştefan Bană, a părăsit cantonamentul naţionalei U21, din cauza unei probleme medicale.

“Din cauza unor probleme medicale, Ştefan Bană, jucătorul celor de la Oţelul Galaţi, a părăsit cantonamentul naţionalei de tineret. Momentan, selecţionerul Costin Curelea nu a convocat un alt jucător pentru a completa lotul”, se arată pe pagina de Facebook Echipa naţională de fotbal a României.