Ştefan Târnovanu a dat verdictul după egalul din Conference League: ”Nu suntem favoriţi!”

Echipa FCSB a terminat la egalitate joi, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa daneză Nordsjaelland, în prima manşă a turului al treilea preliminar din Conference League.

La finalul meciului, Ștefan Tânovanu a oferit mai multe declarații.

El speră ca echipa lui să se califice.

”O echipă care pasează foarte bine. Sperăm ca în meciul următor să facem presingul mai bine şi să ne calificăm. Eu sunt optimist. Dacă facem presingul mai bine, or să vină şi ocaziile şi sperăm să marcăm. Norocul face parte din fotbal, bara e a mea, a portarului. Dacă nici bara nu te mai salvează…

Nu suntem favoriţi, dar eu sper că ne calificăm. Suporterii au fost minunaţi, ne-au încurajat tot timpul, îi aşteptăm alături de noi în Ghencea, pe Arena Naţională, oriunde jucăm.

Din ce am auzit, din ce spuneau băieţii, se pare că un penalti a fost, dar eu nu am văzut şi nu pot să vorbesc despre asta. Nu ştiu dacă e cel mai slab meci, dar e o echipă cel puţin ciudată. Nu am întâlnit anul ăsta o echipă care să ne paseze atât de mult”, a declarat Ştefan Târnovanu.