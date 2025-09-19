Ștefan Târnovanu, băgat în ședință de un fost mare portar român: „Îi voi spune între patru ochi defectele!”

Ștefan Târnovanu, cel care l-a făcut praf pe Sebastian Colțescu după remiza cu CFR Cluj din etapa a 8-a, a intrat în vizorul unui fost mare portar român. Ce i-a transmis Bogdan Stelea după ce a văzut prestațiile de până acum ale jucătorului de la FCSB.

Ștefan Târnovanu, analizat de Bogdan Stelea. Sfatul fostului mare portar român

Cu mai multe greșeli comise în acest sezon, Ștefan Târnovanu a avut meciuri în care a primit goluri fie inexplicabile, fie mult prea ușor pentru talia și valoarea sa. Tânărul portar a avut însă, în alte partide, intervenții excepționale.

Fluctuațiile sale de formă, împreună cu anumite carențe precum ieșirile imprecise la centrări, au fost toate analizate și comentate de Bogdan Stelea. Fostul mare portar român i-a transmis lui Târnovanu că îl așteaptă la o discuție privată pentru a-i oferi cele mai bune sfaturi.

„Este un portar foarte bun, are o tehnică bună, dar nu are un joc bun de picior”

„N-am mai văzut meciuri în care să facă gafe mari. În anii trecuți, da, se întâmpla să o mai comită, dar în acest sezon nu a fost cazul.

Da, este un portar foarte bun, are o tehnică bună, dar nu are un joc bun de picior. Dacă te adaptezi și știi exact ce poți să faci, rezolvi problemele foarte bine.

Dar nu vreau să spun mai multe. Dacă o să vreau vreodată să-i spun ceva, îi voi invita la masă, între patru ochi, și-i voi spune. Mă refer la defecte. Da, despre calități putem vorbi.

„La ieșirea pe centrări are o problemă!”

Stă destul de bine în poartă, e mare, e rapid pentru anvergura pe care o are, în duelurile unu contra unu închide destul de bine poarta, a demonstrat-o de multe ori.

La ieșirea pe centrări are o problemă, dar e mai mult de încredere și de faptul că a avut o mare presiune în spate. Presiune pe care o ai tot timpul, dar într-un fel trebuie să treci peste, să știi să trăiești cu ea”, a declarat Bogdan Stelea, la