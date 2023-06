Ștefan Târnovanu, despre Naționala U21: „Suntem departe”

Ştefan Târnovanu, portarul echipei naţionale U21 a României, a fost declarat MVP-ul meciului cu echipa Croaţiei şi crede că turneul final a fost un eşec pentru România.

„Pe plan personal mă bucur că nu am reuşit să iau gol, dar sunt trist că am părăsit competiţia. Cu echipa aş fi vrut să facem mult mai multe, să ieşim din grupe.

Nu ştiu care sunt cauzele… poate frica, poate nivelul campionatului. Cred că am fost depăşiţi total în primele două meciuri, în seara asta am avut mingea un pic mai mult, dar suntem departe…

Consider că acest turneu finale este un eşec, pentru că nu am marcat şi am obţinut un singur punct”, a declarat Ştefan Târnovanu.

România U21 a încheiat la egalitate marţi seara cu Croaţia U1, scor 0-0, şi a parăsit turneul final al Campionatului European U21 după faza grupelor.