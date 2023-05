Ștefan Târnovanu, pus la punct pentru declarațiile la adresa Farului: „Să nu uite când a luat 10-0 și plângea”

Managerul Farului Constanța, Gheorghe Hagi, l-a admonestat pe portarul FCSB, Ștefan Târnovanu, din cauza unor declarații date de acesta.

„Să nu uite când a luat 10-0 și plângea”, i-a atras atenția Gică Hagi lui Ștefan Târnovanu

FCSB s-a apropiat la un singur punct de liderul Farul, dar totul se poate decide în meciul direct, care va avea loc pe 21 mai, de la ora 21:00, pe stadionul din Ovidiu. În cazul unei victorii, Farul devine campioană. Orice alt rezultat amână verdictul pentru ultima etapă.

După ce FCSB a învins CFR Cluj cu 1-0, portarul Ștefan Târnovanu a avut un atac sub centură la adresa echipei manageriată de Gheorghe Hagi. „Dacă în ultimele etape am simțit că toată lumea trage cu cei Farul, acum Dumnezeu le-a așezat frumos, am câștigat”, a spus el.

Iar replica lșui Hagi nu a întârziat. „Vom vedea! Când juca la Iași poate știa el ceva, nu știu. E normal, fiecare ține cu echipa lui, dar cred eu că e destul de tânăr și trebuie să vorbească despre echipa lui.

Să nu-i amintesc de acel 10-0 când plângea pe teren. Să nu cumva să plângă și duminică seara. E tânăr, e bine să-și vadă de treaba lui și să nu vorbească despre alții!

Farul va deveni campioană pentru că e cea mai bună echipă din România, a demonstrat pe teren, lumea e mulțumită! Fiecare să vorbească despre echipa lui, noi nu am vorbit despre alții”, a mai spus Gică Hagi, potrivit fanatik.ro.