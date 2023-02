Steliano Filip, la AS Roma? Andrei Vaștag a povestit tot: „Am fost noi 3, era antrenor Stramaccioni!”

Andrei Vaștag, jucător la CS FC Dinamo, a povestit recent cum el alături de Steliano Filip și Deian Boldor s-au aflat în probe la AS Roma.

Jucătorul de 28 de ani a dezvăluit cum a decrus întregul episod. Iată ce a spus Vaștag.

„Am fost noi 3, era antrenor Stramaccioni!”

„Probabil că jucătorul român nu poate îndeplini sută la sută cerințele echipelor din străinătate. Mă refer la cerințele tactice, tehnice. La vârsta de 15 ani am fost la AS Roma. Eu cu Steliano Filip și Deian Boldor. Am fost noi 3, era antrenor Stramaccioni. Eu eram mijlocaș, Stelu era extremă stânga spre vârf.

Noi confirmaserăm prin talent, dar Deian Boldor fiind mult mai dezvoltat, a rămas. Mie și lui Filip ni s-a spus că nu suntem dezvoltați fizic, chiar dacă pe fotbal eram OK. Nu eram destul de dezvoltați, comparându-ne cu cei de acolo”, a spus Andrei Vaștag, potrivit gsp.ro.