Steve Mandanda pune capăt unei cariere cu peste 800 de meciuri, dintre care 600 la Olympique Marseille

După o carieră foarte lungă, cu peste 800 de meciuri la nivel de club, dintre care 600 ca jucător al lui Marseille, emblematicul portar Steve Mandanda a decis să renunțe la mănușile de fotbal, la vârsta de 40 de ani.

A fost votat „Portarul Anului” de cinci ori în perioada petrecută la Velodrom

Punct final pentru Steve Mandanda. Portarul în vârstă de 40 de ani a fost pus pe liber la 1 iulie de Rennes și câteva luni mai târziu a luat o decizie importantă și în același timp dificilă: să-și ia rămas bun de la „Zeița alb-neagră rotundă”, după o carieră grozavă care a durat două decenii întregi.

Legendarul portar francez (născut în Kinshasa, Congo) a jucat la nivel de club pentru Le Havre, Marseille, Crystal Palace și Rennes, dar echipa cu care a fost cel mai asociat a fost Olympique. A jucat în 613 meciuri în toate competițiile în cele două perioade petrecute la club și a fost votat „Portarul Anului” de cinci ori în perioada petrecută la Velodrom.

„A trebuit să-mi iau timp să accept, în primul rând, pentru că nu este ușor, dar, da, renunț. Am avut o lungă perioadă de reflecție pentru că am primit multe apeluri telefonice, dar am spus «nu» de fiecare dată”, a declarat Mandada pentru Equipe, publicația dezvăluind că în ultimele luni a respins oferte de la Le Havre, Lorient, Guingamp, Brest și Montpellier.

A purtat tricoul naționalei de 35 de ori, devenind al patrulea fotbalist care se retrage din activitate după ce a câștigat CM din 2018 cu Franța, după Matuidi, Rami și Varane.