Steven Gerrard, despre generația de aur a Angliei: „Eram cu toţii nişte rataţi egocentrici”

Generaţia de aur a Angliei nu a reuşit să-şi atingă potenţialul maxim deoarece era formată din „loseri” egocentrici care au creat un mediu ostil şi nu au fost capabili să lucreze împreună, a declarat fostul mijlocaş al FC Liverpool, Steven Gerrard, potrivit Reuters.

În anii 2000, se aşteptau lucruri mari de la echipa Angliei, care îi includea pe Gerrard, David Beckham, Paul Scholes, Rio Ferdinand şi Frank Lampard, dar echipa nu a trecut de sferturile de finală la un turneu major.

„Cred că eram cu toţii nişte rataţi egocentrici. Acum mă uit la televizor şi îl văd pe (Jamie) Carragher stând lângă (Paul) Scholes la o dezbatere cu fanii şi par să fie cei mai buni prieteni de 20 de ani”, a spus fostul căpitan al Angliei, Gerrard, într-un podcast cu Ferdinand.

„De ce suntem acum suficient de maturi şi într-o etapă a vieţii în care suntem mai apropiaţi şi mai conectaţi? De ce nu am putut să ne conectăm ca echipă a Angliei pe atunci? Cred că faptul că nu am fost niciodată conectaţi a fost legat de cultura din Anglia. Stăteam prea mult în camerele noastre. Nu eram prietenoşi şi nu eram conectaţi. Nu eram o echipă. Nu am devenit niciodată o echipă adevărată, bună şi puternică.”

Gerrard a adăugat că ura să fie în cantonamentul Angliei, spunând: „Îmi plăcea să joc pentru Anglia. Eram foarte mândru. Îmi plăceau antrenamentele, dar erau 90 de minute pe zi. Apoi rămâneam singur în Londra, România sau oriunde altundeva”.

Gerrard, care s-a retras din echipa naţională în 2014, a devenit antrenor şi a condus Glasgow Rangers între 2018 şi 2021, ducând clubul la titlul de campioană a Scoţiei în sezonul 2020-21.

Tehnicianul în vârstă de 45 de ani a avut ulterior perioade fără succes la Aston Villa în Premier League şi la Al-Ettifaq din Saudi Pro League, dar se pare că este aproape de a reveni la Rangers în locul lui Russell Martin, care a fost demis duminică.

„O parte din mine încă simte că mai am ceva de rezolvat în ceea ce priveşte dorinţa de a mă confrunta cu alte câteva provocări interesante”, a spus Gerrard despre cariera sa de manager. „Dar vreau un anumit tip de provocare. Dacă, într-o lume ideală, acestea vor apărea, voi profita de ele. Dacă nu, nu mă voi întoarce.”