Stoichiță anunță schimbări și cere motivație sporită la Cipru – România, după eșecul cu Canada

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a transmis că vor fi schimbări în echipa națională înaintea partidei de marți, 9 septembrie, contra Cipru, din preliminariile Campionatului Mondial 2026. Stoichiță a subliniat importanța abordării cu seriozitate și motivație sporită a duelului, evidențiind că jocul cu Cipru va avea o altă perspectivă față de amicalul pierdut dur cu Canada (scor 0-3).

Recenta umilință contra Canadei a fost pusă pe seama concentrării asupra partidelor oficiale, iar Stoichiță a remarcat progresul fotbalului cipriot la nivel de club, evidențiind prezența lui Vlad Dragomir la Pafos și atmosfera favorabilă pentru meciul din Cipru. El se așteaptă ca publicul să fie mai puțin ostil, cu prezență importantă a suporterilor români.

„În primul rând trebuie să avem știință și abia apoi după noroc. Am văzut și eu meciul împotriva Canadei. E complicat să vorbim despre un joc de pregătire. Probabil că gândurile se îndreptau mai mult către Cipru și către rezultatele terțe, Austria, Bosnia.

Trebuie să fim foarte serioși. Trebuie să abordăm cu o altă motivație și cu o altă viziune jocul. Cipru nu cred că e aceeași echipă. Cipru e într-un moment favorabil la echipele de club. Vlad Dragomir e aici, la Pafos. Gândiți-vă ce emulație e în zona internațională a meciurilor.

Eu știu ce e aici că am antrenat patru ani. E alt stadion, mai mare. Eu cred că o să fie mai ușor din punctul de vedere al publicului. Nu va fi pusă presiune asupra noastră. Vor fi, probabil, mulți români. Pe ciprioți parcă îi atrag mai mult echipele de club față de echipa națională.

Probabil că vor fi schimbări. Jucătorii nu au datorii după un meci amical. Doar datoria de imagine. În rest, e un meci cu alte conotații acum”, a spus Mihai Stoichiță, potrivit sport.ro.