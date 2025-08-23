Străinul din Superliga l-a fermecat pe Mircea Lucescu: „Nu avem jucători ca el” » Cei de la FCSB l-au „ochit” de ceva vreme

Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul naționalei României, este încântat de jocul prestat de Marinos Tzionis (24, aripă stânga), cipriotul care evoluează pentru UTA Arad.

„Tzionis este un dribler foarte bun, noi nu avem astfel de jucători ca el. Jucători agili, mici de statură, rapizi, curajoși. Cipru e o echipă puternică. Dacă nu intra Dzeko în Bosnia, ei nu pierdeau în Bosnia. Tzionis e un jucător bun”, a spus Mircea Lucescu, la Fanatik.

La 24 de ani, Tzionis are deja 35 de meciuri pentru naționala Ciprului. A marcat de 3 ori. Fotbalistul ofensiv are șanse mari să fie pe teren în partida Cipru – România, care se va disputa pe 9 septembrie, de la 21:45, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

19 meciuri, 3 goluri și două pase decisive sunt cifrele lui Tzionis în tricoul celor de la UTA.