Stranierii naționalelor pentru partidele din luna octombrie

Selecționerul Costin Curelea a anunțat lista preliminară a jucătorilor din străinătate convocați pentru meciul de verificare cu Serbia și pentru partida din preliminariile EURO 2027 cu Cipru, potrivit site-ului oficial FRF.

Programul tricolorilor în luna octombrie:

Vineri, 10 octombrie, ora 19:00: România U21 – Serbia U21 (Stadion „Francisc Neuman”, Arad)

(Stadion „Francisc Neuman”, Arad) Marți, 14 octombrie, ora 19:00: România U21 – Cipru U21 (Stadion „Dr. Constantin Rădulescu”, Cluj-Napoca)

Pentru aceaste meciuri, selecționerul Costin Curelea a trimis 5 convocări preliminare pentru jucători care evoluează în afara României:

Vlad Răfăilă (Real Betis | Spania), Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Antonio David (Internazionale Milano | Italia), Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia).

Pe lista finală ce va fi comunicată înaintea reunirii se vor regăsi o parte dintre aceștia, alături de jucători din campionatul intern.

De asemenea, în luna octombrie, naționala U20 revine cu primele meciuri din sezonul 2025-2026. Tricolorii U20 vor disputa o dublă cu reprezentativa similară a Cehiei, ambele partide urmând să se dispute în România.

Programul naționalei U20 în luna octombrie:

Vineri, 10 octombrie, ora 17:00 – România U20 – Cehia U20 , Stadion „Concordia”, Chiajna;

, Stadion „Concordia”, Chiajna; Luni, 13 octombrie, ora 17:00 – România U20 – Cehia U20, Centrul Național de Fotbal Buftea.

Astfel, noul selecționer al României U20, Adrian Iencsi, a trimis 11 convocări preliminare pentru jucători legitimați la cluburi din afara țării după cum urmează:

Emanuel Marincău (FSV Mainz | Germania), Raul Marița (Greuther Furth II | Germania), Tudor Neamțiu (F91 Dudelange | Luxemburg), Filip Oprea (Asane | Norvegia), Andrei Florea (MSK Zilina | Slovacia), Denis Sandro (Sassuolo | Italia), Vlad Dănciuțiu (Austin FC II | SUA), Robert Jălade (FC Sevilla B | Spania), Luca Szimionaș (Verona | Italia), Ioan Vermeșan (Verona | Italia), Jason Kodor (Lecce | Italia).