Strategia surprizei ultimelor etape pentru calificarea în play-off: „Primele sunt mari”

Victoria de la Arad a adus-o în premieră în acest sezon pe FC Argeș între primele șase clasate ale campionatului.

Trupa lui Andrei Prepeliță visează acum cu ochii deschiși la o calificare în play-off, la doar al doilea sezon de la revenirea în prima divizie. Și în stagiunea precedentă, alb-violeții au fost la un pas să atingă această performanță, după ce la finalul turului era pe poziție retrogradabilă. șerban & Co au motive să lupte cu toate forțele pentru îndeplinirea obiectivului.

„Sunt fericit! Mergem mai departe către obiectivul stabilit: play-off! Iar miercuri seara sper să fim, în premieră, în semifinalele Cupei României. Primele sunt mari. Și pentru sezonul regulat primele sunt foarte mari, se plătesc la finele fiecărei luni. Jumătate acum, jumătate la target, play-off-ul”, a declarat primarul Piteștiului, Cristian Gentea, pentru gsp.ro.

Piteșenii au obținut la Arad al doilea succes consecutiv după ce runda trecută au trecut de Universitatea Craiova, spre bucuria lui Andrei Prepeliță.

„La pauză, le-am spus să se aștepte la un meci de luptă, că UTA va veni peste noi și că trebuie să tratăm foarte serios fazele fixe, pentru că ne pot aduce cele trei puncte. Am avut dreptate și mă bucur. Asta este roata în fotbal, roata se întoarce dacă ești corect.

Azi am avut noroc, dar în alte meciuri am jucat bine și nu am luat niciun punct. Rămânem la Arad, facem deplasarea la Timișoara și ne pregătim pentru meciul de Cupă. Ne dorim să ne calificăm mai departe, ar fi ceva extraordinar pentru club, nu am mai fost de foarte mult timp într-o semifinală”, au fost cuvintele tânărului tehnician.