Suedezul Mohammed Al-Hakim arbitrează meciul FCSB – Young Boys Berna, din Europa League. Arbitri din Polonia în Camera VAR
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat marți, 30 septembrie 2025, ora 12:12,
Suedezul Mohammed Al-Hakim arbitrează meciul FCSB – Young Boys Berna, care va avea loc, joi, de la ora 19.45, în etapa a doua a grupei principale din Liga Europa.
Mohammed Al-Hakim va fi ajutat la cele două linii de Mehmet Culum şi Fredrik Klyver, în timp ce rezervă va fi Joakim Östling.
În Camera VAR se vor afla polonezii Pawel Malec şi Kornel Paszkiewicz.
Meciul de joi se va disputa pe Arena Naţională.