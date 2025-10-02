„Suferă acolo” » Ionel Dănciulescu a găsit punctul slab al Universității Craiova

Ionel Dănciulescu (48 de ani) a prefațat partida Rakow – Universitatea Craiova, din prima etapă a grupei Conference League. Fostul atacant dinamovist consideră că Mirel Rădoi este factorul principal pentru rezultatele pozitive ale oltenilor din startul de sezon, însă a observat și o vulnerabilitate în perspectiva duelului programat în această seară, la 22:00.

„Universitatea Craiova chiar arată foarte bine din toate punctele de vedere și la nivel de lot și la nivel de joc. Ca exprimare, au reușit să aducă jucătorii valoroși. Lotul poate fi folosit fără niciun fel de problemă, atât în campionat cât și în cupele europene, și nu se simte absolut niciun fel de diferență.

Da, e meritul lui Rădoi, e meritul oamenilor din conducere, a celor care au reușit aceste transferuri și, bineînțeles, cred că factorul principal în a aduce echilibru în sânul echipei l-a avut și îl are în continuare Mirel Rădoi. Sunt premise să aibă un parcurs bun în Europa există. Nu este simplu, e o altă competiție”, a declarat fostul vârf.