Suma colosală cu care era remunerat Arlauskis la CFR Cluj: „Asta vine la 1.650.000 de euro!”

Giedrius Arlauskis s-a retras de curând. Fostul portar a dezvăluit recent suma colosală pe care o încasa la CFR Cluj, una dintre echipele din CV-ul său.

Fostul jucător lituanian a mărturisit apoi și cele mai mai contracte pe care le-a avut când era în activitate. Iată ce a spus.

„Asta vine la 1.650.000 de euro!”

„De exemplu, când am venit la CFR din Anglia în 2017 îi spuneam lui Marian că vreau pe un an, iar el mi-a zis să semnez pe 3 ani. La ultimul contract, de care nici nu am mai beneficiat, cu tot cu bonusuri era de 550.000 de euro pe an.

Asta vine la 1.650.000 de euro în 3 ani. Cel mai mare contract l-am avut la Al Shabab și la Rubin. Știi cum e, banii vin, banii pleacă. Am avut peste un milion de euro la Al-Shabab”, a declarat Giedrius Arlauskis, pentru cei de la Fanatik.