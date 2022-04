Suma fabuloasă pe care Simona Halep i-o oferă lui Patrick Mouratoglou

Patrick Mouratoglou este noul antrenor al Simonei Halep va avea un salariu colosal cât timp va colabora cu tenismena română.

Simona Halep s-a despărțit de Darren Cahill și a fost în căutarea unui nou antrenor, iar acum a început o colaborare de senzație. În ultima perioadă a lucrat cu Adrian Marcu, Daniel Dobre sau Morgan Bourbon.

Salariul pe care Patrick Mouratoglou îl va încasa de pe urma Simonei Halep va fi de 20.000 de euro pe săptămână la fiecare turneu la care Halep va colabora. Antrenorul va mai beneficia și de bonusuri de performanță în funcție de rezultatele pe care Halep va avea la turneele de Grand Șlam.

De asemenea, Mouratoglu va primi și 10-12% din câștigurile încasate de Halep la turnee.

Primul turneu la care Patrick Mouratoglu o va însoți pe Simona este Madrid Open, desfășurat în perioada 28 aprilie – 7 mai.

I am now the full-time coach of @Simona_Halep. pic.twitter.com/MRlkmeJyhw

— Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) April 7, 2022