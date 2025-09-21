Suma imensă cu care a fost vândut la licitație tricoul purtat de Marquinhos la finala Ligii Campionilor

Scos la licitaţie pe platforma MatchWornShirt (MWS), tricoul PSG purtat şi semnat de Marquinhos, de la finala Ligii Campionilor, s-a vândut vineri cu peste 55.000 de euro.

Brazilianul a fost cel care a ridicat primul trofeul

În cadrul unei licitaţii organizate pe platforma MatchWornShirt (MWS) – specializată în vânzarea tricourilor purtate de jucători – mai multe tricouri ale Paris Saint-Germain s-au vândut la preţuri mari.

Şi nu orice tricouri: cele purtate de jucătorii lui Luis Enrique în finala Ligii Campionilor câştigată împotriva Inter Milano (5-0) la 31 mai, pe care apare pe piept „Final Munich 2025”.

Printre tricourile scoase la vânzare, semnate şi de jucătorii PSG, se numără cele ale lui Vitinha (vândut cu 10.001 euro), Willian Pacho (16.002 euro), Nuno Mendes (30.107 euro) şi Khvicha Kvaratskhelia (42.198 euro), marcator în finală.

Însă tricoul purtat de Marquinhos, cu care a ridicat trofeul C1, a fost vândut la licitaţie cu 55.203 euro (fără taxe), potrivit platformei.