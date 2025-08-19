Suma imensă pe care trebuie să o plătească FCSB: ”Foarte mulți au zis că e prețul normal!”

FCSB se va deplasa în Scoția, joi, pentru a juca Aberdeen.

Meciul va conta pentru manşa tur din play-off-ul Ligii Europa.

MM Stoica a vorbit despre costurile de zbor pe care va trebui să le suporte echipa lui.

Oficialul FCSB a spus că suma este de peste 190.000 de euro.

„Ne costă charterul aproape 200.000 de euro, peste 190.000 de euro. Foarte mulți au zis că prețul normal e 120.000. OK, veniți cu ofertă! ‘Păi, da, dar nu putem să luăm aprobări’. Și atunci cum veniți să spuneți că e 120.000?

Plecăm cu un avion de lux, nu ne-am dorit neapărat să plecăm cu un avion de lux, are o capacitate de 190 de persoane, a fost transformat într-un imens lounge cu 62 de fotolii. Nu ne-am dorit asta, dar îți dai seama…”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.