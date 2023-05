Suma încasată de fapt de Iftime de la Becali după transferul lui Moruțan la Galatasaray: „Mi-a zis că îmi dă banii ăștia sau să aștept să mi dea în timp!”

FCSB a obținut o sumă bună de bani în vara anului 2021 când l-a cedat pe Moruțan la Galatasaray. FC Botoșani, fosta echipă a mijlocașului, deținea un procent de 9% dintr-un viitor transfer.

Recent, Valeriu Iftime a dezvăluit ce bani a mai primit de la Gigi Becali ulterior. Iată ce a spus despre latifundiarul din Pipera.

„Mi-a zis că îmi dă banii ăștia sau să aștept să mi dea în timp!”

„Pe Moruțan am luat puțin. Moruțan e fotbalist, de fotbalist, de fotbalist. (n.r. ați luat toți banii?) Nu. Am luat toți banii, dar nu ceea ce trebuia să iau, ăia 9% din transfer. Am luat 200.000 de euro.

Atât am luat, jumătate. Mi-a zis că îmi dă banii ăștia sau să aștept să mi dea în timp, până ia toți banii dânsul. Și eu am zis ‘Hai, domnul Becali, să închidem odată, că m-am săturat. Facem cum spuneți dumneavoastră, să terminăm bâlciul, și așa a fost'”, a spus Valeriu Iftime, pentru podcastul Victory Cup.