Suma pe care Gigi Becali o poate obține pentru Louis Munteanu: ”Știți de ce iau atât pe el? Îl iau să semneze la Palat, rar semnez la Palat”

Gigi Becali nu a renunțat nici până acum la ideea de a-l transfera pe Louis Munteanu de la CFR Cluj la FCSB.

Patronul a precizat că ar putea obține suma colosală de 15 milioane de euro în schimbul serviciilor jucătorului.

”Știți de ce iau 15 milioane pe el? Pentru că prima dată îl iau pe Louis Munteanu și îi spun așa ‘cu tine semnez la Palat, rar mai semnez la Palat.

Din trei în trei zile, îți dau câte un telefon. Eu nu mai dau telefon decât lui Tănase, o dată pe lună. De ce? Trebuie să fii fotbalist, că ai mare valoare și trebuie să te controlez mereu” a declarat Gigi Becali, pentru Fanatik