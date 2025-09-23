Suma uriaşă care intră în conturile FCSB în septembrie: “Banii pe Coman şi de la UEFA”

Gigi Becali a dezvăluit că FCSB va încasa o sumă imensă în următoarea perioadă. Campioana ar urma să primească banii pentru transferul lui Florinel Coman de la formația qatareză Al-Gharafa, dar și o sumă importantă de la UEFA pentru participarea în Europa League.

Campioana României ar trebui să încaseze aproximativ 12 milioane de euro până la finalul lunii, conform celor declarate de Gigi Becali. „Eu știu așa, pe 26 sau pe 28 trebuie să intre 5.7 milioane, plus alte 6.3 milioane, deci vreo 12 milioane pe care îi iau în acest an.

Banii pe Coman și de la UEFA. Îi las pe ei să critice, că Becali face… Bine, mă, critică-l tu pe Becali și Becali acum ia și el, că e și el mic, doar vreo 12 milioane luna asta.

Asta contează, totul se face numai pe bani. Fotbalul, spectacolul, ca să vină oamenii, să plătească. Că dacă nu se plătesc lucrurile și nu facem publicitate, nu mai sunt atâția bani”, a afirmat patronul FCSB-ulu