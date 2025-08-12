Şumi, impresionat de startul de sezon al Universităţii Craiova: “Au lovit-o cu transferurile!”

Universitatea Craiova s-a instalat în fruntea clasamentului după disputarea a cinci etape din SuperLiga și este aproape de calificarea în play-off-ul Conference League, iar Marius Șumudică e de părere că transferurile făcute în această vară au schimbat fața echipei.

Transferurile Universității Craiova l-au dat pe spate pe Șumudică

Într-o analiză făcută recent, Marius Șumudică a expus motivele pentru care Universitatea Craiova a arătat foarte bine în acest start de sezon și are șanse la titlu.

”Craiova are cel mai echilibrat lot în momentul de față. Are o bancă foarte bună, ei sufereau în anii precedenți, și-au adus un antrenor care este lăsat să-și facă treaba și care comandă în acel club.

Asta e armă cu două tăișuri, în momentul în care ai rezultate totul e ok, în momentul în care nu vei avea rezultate toate ți se sparg în cap ție.

Am încredere în Mirel, îl cunosc foarte bine, știu câtă pasiune pune. Aici a fost un moment zero care i-a ajutat. Au mers pe o pantă ascendentă după acel conflict de la distanță dintre Mirel și domnul Rotaru.

Cred că au avut o ședință, s-au pus la masă, au pus lucrurile la punct și din momentul acela toată lumea trage la aceeași căruță și așa apar rezultatele”, a declarat Șumudică.