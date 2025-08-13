Șumudică a dat verdictul în legătură cu transferul lui Marius Ștefănescu la Konyaspor: „E ușor să intri, dar e greu să te menții”

Marius Ștefănescu, fost jucător la FCSB și Sepsi OSK, transferat recent la Konyaspor în Superliga Turciei, are parte de un debut mai dificil decât se aștepta. Deși a marcat la doar opt minute de la intrarea pe teren într-un amical cu Grazer, performanța nu i-a adus minute în primul meci oficial pentru Konya, în victoria cu 4-1 pe terenul celor de la Eyupspor – Ștefănescu fiind rezervă neutilizată.

Antrenorul Marius Șumudică, cu experiență bogată în fotbalul turc, a declarat că mijlocașului român îi va fi foarte greu să prindă minute la noua echipă, în ciuda valorii sale.

„Speram să îl văd și pe Ștefănescu, din păcate nu a fost introdus. Sper să se adapteze, dar din punctul meu de vedere îi va fi foarte, foarte, foarte greu să joace, la ce echipă are Konya… Are valorare. Consider că este un jucător bun, care poată să crească, dar în momentul de față nu poate juca la Konya. Au niște benzi… n-am văzut în viața mea. O viteză…

Nu e că Ștefănescu nu are valoare, că are. Campionatul Turciei este un altfel de campionat, foarte agresiv, se joacă foarte, foarte dur din punct de vedere al contactului. Întâlnești jucători foarte puternici. Aici e ușor să intri, dar e greu să te menții. Orice jucător vine în momentul de față din România în Turcia are nevoie de o perioadă de adaptare, trece de la un nivel la altul. Trebuie să fii foarte puternic în dueluri”, a spus Șumudică, conform fanatik.ro

Konyaspor a achitat 300.000 de euro pentru transfer și i-a oferit lui Ștefănescu un contract pe 3 ani, cu un salariu lunar de 30.000 de euro – mult peste ce primea în România. Transferul său a venit după ce FCSB l-a cumpărat anul trecut cu 1,3 milioane de euro de la Sepsi, dar l-a vândut din cauza prestațiilor sub așteptări, mai ales după eliminarea echipei din Champions League în fața celor de la Shkendija.