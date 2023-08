Șumudică a vorbit cu Gigi Becali: „Da, am discutat! Sunt lucrurile noastre private!”

Marius Șumudică, tehnicianul român liber de contract, a dezvăluit că a purtat o discuție cu patronul FCSB-ului, Gigi Becali.

Se pare că antrenorul a dezvăluit că nu a fost ofertat oficial de latifundiarul din Pipera. Iată ce a spus.

„Da, am discutat! Sunt lucrurile noastre private!”

„Da, am vorbit cu Gigi Becali la telefon mai multe. Dar în niciun caz nu s-a pus problema să mi se facă o ofertă oficială din partea FCSB. Eu sunt antrenor profesionist după cum am mai spus, dacă am o ofertă pot să iau în calcul orice fel de ofertă, chiar dacă vine din Arabia, din Turcia sau chiar de la FCSB.

Dar Gigi Becali nu mi-a propus oficial să preiau echipa. Am discutat alte chestiuni care au mai puţină legătură cu fotbalul şi care, bineînţeles, sunt lucrurile noastre private, pe care nu pot să le dezvălui”, a spus Marius Șumudică, pentru Fanatik.