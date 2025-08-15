Șumudică, despre Universitatea Craiova: „Au ghicit transferurile”

Marius Șumudică a analizat Universitatea Craiova, după ce echipa din Bănie a reușit să se califice cu emoții în play-off-ul Conference League.

”Mie îmi place Craiova, îmi place și prin ceea ce am fost eu ca jucător și mă refer aici la atacant. Marchează, dar în același timp primesc foarte multe goluri pentru că acest sistem este extrem de ofensiv.

El practic în benzi nu joacă cu niciun fundaș lateral, joacă cu mijlocași. Fie că e Mihnea Rădulescu care e provenit din extremă, fie că e Mora care e provenit din extremă. Doar Ștefan să zic, dar se vede că nu e pregătit. Bancu este pentru mine un jucător cu un profil ofensiv foarte bun și care pe vremea lui Mangia a jucat foarte bine în acest sistem.

Au ghicit transferurile. Au doi atacanți din care poți să alegi oricând. Nsimba este mai mult un pivot, care are fuleu și care pleacă foarte bine pe spații, celălalt jucător, Assad, caută mingea foarte mult.

Este un jucător de combinații, vine la un-doi-uri, redublează, se întoarce, are demarcări foarte bune, limbajul corpului pentru că stă întors spre poartă ca să nu piardă timp, are ambele picioare. Plus portarul, plus fundașul central din Ucraina”, a declarat Marius Șumudică, potrivit fanatik.ro.