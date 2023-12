Șumudică, dezvăluire șocantă: „Am avut contractul pe masă, trebuia doar să-l semnez!”

Marius Șumudică o antrenează în prezent pe Gaziantep, formație din primul eșalon al Turciei.

Recent, tehnicianul a dezvăluit că a fost aproape să o antrezene pe Dinamo, rivala echipei sale de suflet, Rapid. Iată ce a spus despre negocierile purtate cu conducerea „Câinilor”.

„Am avut contractul pe masă, trebuia doar să-l semnez!”

„Am fost aproape de Dinamo la un moment dat. Am fost aproape. Am avut contractul pe masă, trebuia doar să-l semnez. Când era Mutu director sportiv sau ce era acolo. Eu eram la Astra. Ne-am calificat în primăvara europeană, a fost un succes deosebit. Am avut contractul pe masă, am fost la discuții la RIN, cu Mutu și Negoiță. În ultimă instanță am refuzat. Sunt multe care te pot face să renunți”, a dezvăluit Marius Șumudică, pentru PlaySport.