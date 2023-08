Șumudică, la Dinamo? Ce a spus despre oferta primită: „M-au băgat prin garaj, m-au dus la RIN, mi-au pus contractul pe masă!”

Marius Șumudică, tehnicianul român, a vorbit despre oferta primită de la Dinamo. Se pare că antrenorul nu a dorit să meargă la trupa din „Ștefan cel Mare”.

Mai exact, Șumi a fost ofertat de „Câini” în sezonul 15/16, când acesta se afla pe banca celor de la Astra Giurgiu, echipă cu care devenea campionul Ligii 1 în acel sezon.

„M-au băgat prin garaj, m-au dus la RIN, mi-au pus contractul pe masă!”

„Când era Mutu (n.r. președinte la Dinamo), eu eram la Astra. Eram în cantonament, plecam la Plzen să jucăm. L-au sunat pe domnul Buduru, mi-a zis că depinde de mine.

M-au băgat prin garaj, m-au dus la RIN, mi-au pus contractul pe masă, dar nu. Am rămas la Astra și am ieșit campion, am ieșit din grupe cu Austria Viena, AS Roma și Viktoria Plzen.

Nu mi-au oferit o casă, ci o mașină. Sunt dat la toatele echipe. Nu aveam nicio clauză la Astra. Vorbise domnul Buduru, se înțelesese cu Negoiță, puteam să plec.

Adusesem jucători și nu puteam să plec (n.r. de la Astra). Știam ce condiții grele sunt la Astra. Căpitanul pleacă ultimul.

Adusesem Geraldo, Teixeira, Lovin, nu puteam să-i las. Apoi mergeam la Plzen și am câștigat. Ei mi-au făcut cadou victoria”, a spus Marius Șumudică, pentru Digi Sport.