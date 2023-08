Șumudică, la FCSB? Reacția tehnicianului: „Dacă vestiarul mă dorește, înseamnă că sunt apreciat și le mulțumesc!”

Marius Șumudică, tehnicianul român liber de contract, a vorbit despre scenariul în care ar prelua FCSB. Antrenorul a reacționat după ce în presă s-a scris că ar fi fost contactat personal de Djokovic pentru a veni la echipă.

Se pare că Șumi a negat vehement acest aspect. Iată ce a spus despre zvonul lansat despre el.

„Dacă vestiarul mă dorește, înseamnă că sunt apreciat și le mulțumesc!”

„Eu, știți foarte bine, am renunțat la postul de analist. Vreau să stau departe de ceea ce înseamnă fenomenul. Sunt un antrenor curtat, e adevărat că am ceva oferte, ceva contacte cu câțiva patroni din fotbalul românesc. Au fost făcute și publice.

Nu am luat nicio decizie. Nimic nu mă face să iau o decizie, nimic nu mă atrage. Sunt consternat de ceea ce apare în presă. Nu poți să vii și să spui că Djokovic m-ar fi sunat și că vestiarul FCSB-ului mă dorește. Nu am vorbit în ultimele două luni decât o singură dată cu Djokovic la telefon, când s-a întors din pregătire, pentru niște chestii personale.

Nu am vorbit despre ce se întâmplă la FCSB, nu mă interesează. Nu vreau să îi fie pusă în cârcă lui Djokovic, pentru că nu e onest, corect, fair să aruncăm mizeria în spatele lui Djokovic doar pentru că a lucrat cu mine în ultimul an. Nu am vorbit cu el două luni de zile! Dacă vreți, scoatem listingul la telefon.

E prea mult deja, am acceptat o grămadă de mizerii, am tăcut din gură, am fost atacat de fel de fel de oameni. Am zis că nu mai intru, dar acum sunt consternat. E o mizerie ceea ce se scrie în articolul respectiv, că Djokovic m-a sunat personal să îmi spună nu știu ce de FCSB.

Sunt destui jucători pe care îi cunosc de la FCSB. Nu aș fi vorbit niciodată cu Djokovic și nu am nevoie de el să fiu antrenor la FCSB. Eu nu pot să spun dacă mă dorește FCSB sau nu. Că vestiarul mă dorește și că eu am luat legătura cu Djokovic, ultima parte e o minciună. Știu de cine este dată, vrea să îl denigreze pe Djokovic. E cineva din lumea fotbalului. Dacă are cineva ceva cu mine, mă poate întâlni.

(Dacă totuși este vorba despre cineva de la FCSB nr.) Suntem la cald, cald, rece? Nu vreau să detaliez. Nu am avut niciun dialog cu Djokovic. Dacă vestiarul mă dorește, înseamnă că sunt apreciat și le mulțumesc”, a declarat Marius Șumudică, pentru cei de la Digi Sport.