Șumudică, replică pentru un fotbalist de la FCSB: Are 30 de kilograme cu tot cu butelie în brațe

Marius Șumudică s-a arătat deranjat de ironiile la adresa Rapidului făcute de FCSB-iști și l-a luat în vizor pe Tavi Popescu, dar și pe fanii campioanei.

„A fost anul FCSB-ului. Au sărbătorit, au făcut-o frumos, au organizat o sărbătoare jos pălăria! Eu sunt omul corect și spun lucrurile astea. Am văzut oameni care alergau după autocarul ăla pe drumul pe care se duceau. Înseamnă mult. Eu nu credeam. Dar ei sunt cetățeni, îți spun sincer. FCSB nu are ultrași, nu are suporteri. Ei sunt cetățeni. Ei sunt iubiți în toată țara. E adevărat. Vin din toată țara.

Dar ei nu se pot compara cu 10 mii sau 14 mii de rapidiști. Sau cu 10 mii de dinamoviști. Mustață încearcă să facă o galerie. Cu siguranță rezultatele îi ajută. Așa se clădește o generație. Având rezultate aduci lumea la stadion. Vor crește împreună și probabil dacă vor lua campionatul încă un an, doi, vor avea rezultate în cupele europene, cu siguranță vor deveni foarte puternici și la nivelul ăsta.

Nu se compară niciodată (n.r. – galeria FCSB, cu cea de la Dinamo sau Rapid). Păi când intri pe Giulești se rupe stadionul. Chiar dacă sunt 10 mii. E un spectacol. E adevărat că la FCSB a fost un spectacol și a venit foarte multă lume. Eu recunosc. Jos pălăria pentru ei. Eu, chiar dacă sunt rapidist, și nu îmi place FCSB, recunosc, au făcut o atmosferă deosebită. (…)

M-a deranjat și aș vrea să vină domnul Lucescu sau un antrenor, care să demonstreze cine sunt căpriorii. M-a deranjat asta cu ‘Hai, căpriorii, unde sunteți căpriorii?’ Eu nu am niciun fel de probleme, te bucuri. Sunt bune și glumele astea. ‘Hai căpriorii, venim!’ Băi, Tavi, băi. Păi dacă bate vântul mai tare ești direct în peluză. Ai 30 de kilograme cu tot cu butelie în brațe.

Bă, vorbește Meme, da. Dar tu ești jucător, trebuie să demonstrezi. Câte goluri a dat Tavi Popescu anul ăsta la FCSB? Demonstrează și apoi poți să vorbești de căpriori, de mistreți de ce vrei tu. O fi fost de la șampania aia, o fi avut alcool. Nu doar el, dar pe el l-am văzut așa mai vocal. Ca jucător nu îți stă bine. Tu trebuie să îți vezi de treaba ta.

Eu ca antrenor am făcut greșeli și recunosc. Chiar insultând de multe ori și îmi fac mea culpa. Mă, dar ca jucător s-a terminat. Dacă te cheamă galeria să scandezi, ok. Dar s-a terminat meciul și tu Căpriorii, căpriorii. Păi și dacă vin căpriorii anul ăsta și te lovesc? Ce faci? Ce mai zici?”, a declarat Marius Șumudică, potrivit fanatik.ro.