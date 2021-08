Şumudică, scos din sărite! „M-a înjurat tot meciul, este jenant!”

Şumudică a fost scos din sărite de un fan al campioanei CFR Cluj! Antrenorul campioanei a răbufnit din cauza spectatorului turbulent aflat în spatele băncii de rezerve.

La 1-0 pentru CFR Cluj, Marius Şumudică a avut un schimb de replici cu unul dintre suporterii aflaţi în spatele băncilor de rezerve. Antrenorul lui CFR Cluj a povestit cum a reuşit fanul să îl scoată din sărite în timpul meciului cu Young Boys.

„Păi, la fotbal şi la politică nu ştiţi că se pricep toţi? Un băiat care trăsese o ‘ştampă’ înainte, sau ceva de genul ăsta, m-a tot insultat, îmi spunea ce schimbări să fac … Am acceptat, am tăcut o dată, de două ori, de trei ori, alţii sunt mai antrenori, mai … La un moment dat n-am mai rezistat, mă insulta şi mă înjura şi i-am zis, vino, mă, tu în locul meu şi fă tu schimbările.

Adică jenant! În momentul în care conduci cu 1 la 0, eu nu ştiam cum să fac mai multe atunci, să tot … Eu îi înţeleg pe suporteri. Şi îi iubesc. Îi respect. De aceea şi rămân după meci. Nu plec la cabine, stau. N-am nevoie de ovaţiile publicului, vă daţi seama. Şi în Turcia, şi peste tot pe unde am fost, primeam aceste ovaţii. N-am nevoie de aşa ceva. Dar îi respect. Din respectul pe care îl am pentru ei rămân să mă bucur cu ei. Dar, să mă jigneşti…

CFR, suntem pe primul loc, singura echipă calificată deja într-o competiţie europeană, cred că am făcut un joc şi am demonstrat că ne-am sacrificat pentru rezultat şi la 1 la 0 să începi să împroşti cu noroi, nu pot accepta. Accept o dată, de două ori, de trei ori, dar sunt şi eu sub presiune şi mi-e greu să înghit„, a declarat Şumudică la conferinţa de presă de după joc.