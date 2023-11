„Suntem pe plus!”-Câți bani a investit de fapt Dan Șucu la Rapid!

Rapid este condusă de Dan Șucu și Victor Angelescu. Cel din urmă, acționar minoritar, a vorbit despre cât a investit partenerul său, care este acționar majoritar.

Mai exact, Angelescu a dezvăluit că Șucu a investit la Rapid suma de 18 milioane de euro. Iată detalii despre munca celor doi la clubul bucureștean.

„Suntem pe plus!”

„Dacă e să ne luăm după câți bani a băgat până acum domnul Șucu la Rapid, suma e mai mare decât tot ce a băgat domnul Marian Iancu la Timișoara. Doar cele două baze sportive fac peste 10 milioane de euro.

Pe lângă asta, dânsul (n.r. – Dan Șucu) are minim 7-8 milioane în Rapid, în afară de baze. Deci sunt vreo 18 milioane de euro de când a venit. Suntem pe plus, din tot ce am încasat până acum. Eu am băgat vreo 4 milioane.

Firma are capital social de 10 milioane de euro, bazele acelea valorează 10 milioane de euro, deci suntem pe plus”, a declarat Victor Angelescu, potrivit Fanatik.