Supărare mare la Poli Iași după remiza cu Oțelul: „Trebuia să stăm cât mai sus, în pressing agresiv”

Poli Iași a remizat pe teren propriu, 1-1 cu Oțelul, în debutul ultimei etape a turului Superligii.

„Trebuia să stăm cât mai sus, în pressing agresiv”, a atras atenția antrenorul secund al lui Poli Iași

Gazdele au deschis scorul după o gafă în apărarea echipei antrenată de Dorinel Munteanu și au egalat cu 11 minute înainte de final.

Poli Iași nu l-a avut pe banca tehnică pe antrenorul principal Leontin Grozavu, care și-a ispășit a doua etapă, și ultima, de suspendare, după eliminarea din restanța cu Sepsi.

Rolul lui a fost preluat de secundul Constantin Ilie, care s-a arătat deranjat de faptul că jucătorii gazdă nu au păstrat rezultatul de 1-0.

„Am făcut aceeași greșeală. Conducem cu 1-0, iar când avem mingea să facem posesie, pierdem mingea cu ușurință, ne prind pe un contratac și luăm gol.

Am zis că am învățat după meciul cu Craiova (n.r. – cu FCU 1948 Craiova, în etapa a 13-a, tot 1-1) din greșeala pe care am făcut-o, dar se repetă și cu Oțelul Galați.

Știam că va fi un meci de luptă. Am condus, ne-a mai creat acea ocazie prin Itu când puteam să ne desprindem și să facem 2-0. După aceea a fost un meci de uzură. Învățăm, suntem o nou-promovată.

Trebuia să facem pasul în față, să stăm cât mai sus, în pressing agresiv, să-i forțăm să joace minge lungă, după aceea să câștigăm mingea a 2-a. Cu Oțelul Galați trebuie să te aperi cât mai sus”, a spus tehnicianul.