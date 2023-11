Supărarea lui Ionel Ganea după ce România s-a calificat la CE 2024: „E trist s-o spunem”

Naționala de fotbal a României a câștigat Grupa I a preliminariilor CE 2024, cu 6 victorii și 4 remize.

„E trist s-o spunem, dar fotbalul românesc suferă foarte mult”, este regretul lui Ionel Ganea

Acum, „tricolorii” așteaptă tragerea la sorți a grupelor, programată pe 2 decembrie, de la 19:00, la „Elbphilharmonie” din Hamburg. România face parte din a doua urnă valorică, alături de Ungaria, Turcia, Danemarca, Albania și Austria.

Capi de serie sunt naționalele Germaniei (care va evolua în Grupa A), Portugaliei, Franţei, Spaniei, Belgiei și Angliei.

Din urna a treia fac parte Olanda, Scoţia, Slovenia, Slovacia, Cehia și Croaţia, iar din ultima Italia, Serbia, Elveţia și cele trei câștigătoare ale play-off-ului.

Bucuros pentru calificare, Ionel Ganea este deranjat de faptul că nu prea mai sunt jucători români de valoare în campionatul intern.

„Am fost prin București, am fost la meciul cu Elveția. Un rezultat foarte bun. Eu zic că am făcut ce trebuia pe finalul acestei campanii de calificare. E un lucru foarte bun pentru că n-am pierdut niciun meci.

Eu cred că fotbalul românesc suferă foarte mult, n-am jucat în cupele europene cu nicio echipă sezonul acesta. Deci e un lucru foarte bun că ne-am calificat la Campionatul European.

Se pare că e mai bună calitatea jucătorilor din străinătate. E trist s-o spunem, dar nu prea mai avem jucători români cum trebuie în campionat.

Să vă dau un exemplu. CFR Cluj, campioană ani la rând, nu are niciun jucător român la echipa națională. Un lucru foarte negativ. CFR, la fel, se bazează pe foarte mulți străini, iar pe tineret nu se bazează aproape deloc.

Avem la națională jucători promițători, ca Ianis, Rațiu, Drăgușin. Sunt și lucruri pozitive”, a spus el, la emisiunea Fluier final de la Sport Total FM.