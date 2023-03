Supărarea lui Pep Guardiola după 7-0 cu Leipzig în Liga Campionilor: „Nu pot trece peste această dezamăgire”

Managerul lui Manchester City, Pep Guardiola, și-a manifestat dezamăgirea la finalul meciului cu Leipzig, din Liga Campionilor.

Gruparea engleză s-a impus cu 7-0 și va juca în sferturi, după ce în tur scorul fusese 1-1. Pep Guardiola avea toate motivele să fie mai mult decât mulțumit, dar le-a spus jurnaliștilor că are o mare problemă.

„Sunt un ratat în Liga Campionilor. Chiar dacă voi câștiga Liga Campionilor de trei ori la rând, voi rămâne un ratat. Am trei idoli în viața mea: Michael Jordan, Tiger Woods și Julia Roberts.

Julia Roberts a venit la Manchester cu câțiva ani în urmă, nu în anii `90 când Sir Alex câștiga titluri pe bandă rulantă. Ea a venit în perioada în care eram mai buni decât United.

Și a mers în vizită la Manchester United. Nu a venit să ne vadă. De aceea, chiar dacă voi câștiga Liga Campionilor, nu se va putea compara cu faptul că Julia Roberts a venit la Manchester și nu a fost să ne vadă.

Chiar dacă voi câștiga Liga Campionilor, nu voi putea trece peste această dezamăgire”, a declarat Pep Guardiola, după meciul cu Leipzig, potrivit RMC Sport.

Evident, cei de la Manchester United au reacționat imediat. Pe contul oficial de Twitter al „Diavolilor roșii” au apărut câteva fotografii cu actrița când se plimba pe stadionul lui United și mesajul: „Să ne amintim de momentul în care Julia Roberts a vizitat Old Trafford”.

Throwing it back to when Julia Roberts visited Old Trafford 😏#MUFC pic.twitter.com/xBzLZgnJLK

— Manchester United (@ManUtd) March 15, 2023