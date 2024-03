Super Liga, rivala Ligii Campionilor, vrea să atragă cluburile din Premier League

Bernd Reichart, directorul executiv al companiei A22, care promovează proiectul noii Super Ligi, susţine că a început discuţii cu cluburi din Anglia, după ce Curtea Europeană de Justiţie (CEJ) a decis în decembrie că UEFA nu poate bloca formarea unei competiţii rivale cu Liga Campionilor, scrie DPA.

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United şi Tottenham au susţinut proiectul original al Super Ligii europene din aprilie 2021, dar s-au retras rapid pe fondul protestelor fanilor şi al presiunilor exercitate de autorităţile fotbalului şi a Guvernului Marii Britanii.

Întrebat direct dacă au avut loc conversaţii cu cluburi din Premier League, Reichart a declarat agenţiei de ştiri PA: ”Da, desigur. Este un proces logic şi natural. Toată lumea încearcă să înţeleagă ce înseamnă hotărârea din decembrie, este obligaţia profesională a cluburilor să ştie cum schimbă ea guvernarea cluburilor în Europa şi ce ar putea însemna pentru ei. Este o mare oportunitate, de ce nu ar trebui ca toată lumea să se uite la ea în mod neutru şi să decidă ce este mai bine pentru cluburile lor, membrii şi fanii lor? Suntem conştienţi de faptul că în prezent există cluburi în toată Europa implicate în acest proces şi încercăm să-i asistăm şi să-i ajutăm”.

Criteriile UEFA care reglementează modul în care organizatorii competiţiilor rivale au acces pe piaţă trebuie să fie transparente, obiective, non-discriminatorii şi proporţionate, conform deciziei CEJ.

Reichart a spus că există cluburi în Europa care deşi şi-au declarat public susţinerea pentru UEFA şi competiţiile sale existente, au avut noi discuţii cu A22: ”Există încă o situaţie în care (cluburile) urăsc să primească apeluri de la factorii politici de fiecare dată când îşi scot capul pe geam. Nu am stabilit un termen limită, nu am spus că această navă navighează acum şi nu am invitat oamenii să iasă cu declaraţii. Aceasta nu este o iniţiativă care încearcă să împartă comunitatea fotbalului în două părţi. Cred că este absolut corect şi bine să vorbim cu acele cluburi neoficial, nu la lumina zilei, ca să nu fie presaţi, să nu fie cooptaţi, să poată gândi şi să ia o decizie cu mintea lor”.

Reichart a recunoscut că proiectul Super Ligii ”a rezonat mai uşor” la cluburile din Liga Profesionistă de Fotbal din Scoţia (SPFL) comparativ cu grupările engleze: ”Ei se află într-o situaţie în care veniturile lor din drepturile TV, care sunt principala lor bază de venit, duc la pierderea competitivităţii an după an comparativ cu ligile mai mari”.