Supercupa Arabiei Saudite: Al-Ahli s-a calificat în finală, după 5-1 cu Al-Qadsiah

Echipa saudită Al-Ahli a învins miercuri, în Hong Kong, scor 5-1, formaţia Al-Qadsiah şi s-a calificat în finala Supercupei Arabiei Saudite.

Disputat pentru prima oară în istorie la Hong Kong, turneul final al Supercupei Arabiei Saudite şi-a consumat miercuri a doua semifinală. Iar pe Hong Kong Stadium, cei care au deschis scorul au fost jucătorii de la Al-Qadsiah, prin Gaston Alvarez, încă din minutul 8. Al-Ahli a egalat repede, prin Franck Kessie, patru minute mai târziu, primind şi un penalti pe care l-a transformat Ivan Toney, în minutul 28. Al-Ahli şi-a mărit din nou avantajul în minutul 31, la golul lui Enzo Millot. Pe finalu primei părţi Christopher Baah a faultat, a primit galben, dar, după verificarea VAR, arbitrul spaniol Ricardo Bengoetxea a schimbat decizia şi i-a acordat cartonaşul roşu. Kessie a mai înscris odată, până la pauză, în minutul 45+2, şi Al-Ahli conducea cu 4-1.

Repriza secundă a mai adus doar un gol, înscris de Nacho Fernandez în propria poartă, în minutul 61, şi Al-Ahli s-a impus 5-1, urmând să joace finala Supercupei Arabiei Saudite cu Al-Nassr, formaţie la care evoluează Cristiano Ronaldo şi Sadio Mane, învingătoare cu 2-1 în prima semifinală, cu Al-Ittihad.