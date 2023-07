Supercupa României: Ion Gheorghe: Mă bucur că am fost la locul potrivit, în momentul potrivit

Ion Gheorghe, jucătorul echipei Sepsi şi autorul golului victoriei în Supercupa României, disputată sâmbătă, crede că echipa sa nu este încă la potenţial maxim, dar este pe drumul cel bun.

„Am făcut ceea ce am făcut la antrenament şi ne bucurăm că am păstrat şi Cupa, dar şi Supercupa la Sepsi. Cred că e primul gol marcat de mine cu capul. Am lucrat la antrenament centrările din lateral, mă bucur că am fost la locul potrivit, în momentul potrivit. Am avut un ritm destul de bun de joc, încă nu suntem la maxim din ceea ce poate echipa, dar ajungem şi acolo”, a declarat Ion Gheorghe.

Echipa Sepsi Sfântu Gheorghe a învins, sâmbătă seara, la Ploieşti, scor 1-0, formaţia Farul Constanţa, şi a câştigat Supercupa României, primul trofeu al noului sezon fotbalistic intern.