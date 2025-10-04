Superliga: Csikszereda a reuşit prima victorie, 2-1 cu Universitatea Cluj

Echipa FK Csikszereda a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea Universitatea Cluj, în etapa a 12-a din Superligă. Este prima victorie în prima ligă pentru echipa ciucană.

Ciucanii au trecut pe lângă gol în minutul 11, când Gertmonas a respins şutul lui Bodo, din careu. Tot portarul oaspeţilor a păstrat tabela intactă cu intervenţia din minutul 12, la şutul lui Vegh. Şapte minute mai târziu Szalay a deschis scorul pentru gazde, cu un şut pe lângă Gertmonas. Elevii lui Ilyes au lovit bara, în minutul 44, prin Celic, iar clujenii au reacţionat prin ocazia mare a lui Fabry, din minutul 45, când Pap a scos incredibil.

Csikszereda şi-a dublat avantajul imediat după pauză, prin Dolny, care a şutat din careu. Gertmonas a respins cu piciorul o minge trimisă spre poartă de acelaşi Dolny, în minutul 63, iar clujenii au avut un gol anulat în minutul 84, la Cisse, pentru ofsaid. Oaspeţii au marcat totuşi, în minutul 90+4, prin Postolachi, dar a fost târziu pentru o revenire, iar Csikszereda s-a impus cu 2-1 şi a reuşit prima victorie din istorie în Liga 1. Ciucanii au opt puncte şi sunt pe locul 14. Clujenii au 14 puncte, care îi plasează pe poziţia a noua în clasament.

CSIKSZEREDA: Pap – Paszka, Celic, Hegedus, Ferenczi – B. Vegh, Veres – Anderson Ceara (Jebari 67), Bodo (Bakos 76), Szalay (Dusinszki 62) – Dolny (eppel 76). ANTRENOR: Robert Ilyeş

U CLUJ: Gertmonas – Chipciu, J. Cisse, I. Cristea, Miguel Silva – Drammeh, Artean (Macalou 46), Bic (Murgia 55) – El Sawy (A. Trică 46), Fabry – Postolachi. ANTRENOR: Ioan Ovidiu Sabău

Cartonaşe galbene: Bodo 72 / El Sawy 41

Arbitri: Viorel Flueran – Radu Ghinguleac, Alexandru Vodă

Arbitri VAR: Bogdan Dumitrache – Sebastian Gheorghe