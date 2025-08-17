Superliga: Istvan Kovacs va arbitra confruntarea FC Rapid – FCSB / Brigăzile de la cele trei meciuri de duminică

Arbitrul Istvan Kovacs va conduce la centru partida FC Rapid – FCSB, care se va disputa duminică, de la ora 21.30, în etapa a şasea a Superligii.

Kovacs va fi ajutat la cele două linii de Ferencz Tunyogi şi Ioan Alexandru Corb.

În camera VAR se vor afla Cătălin Popa şi Iulian Dima, iar Iulian Călin va fi arbitru de rezervă.

Ca observator de arbitri a fost delegat Sorin Boca.

Brigăzile de la primele două partide de duminică:

Csikszereda – Universitatea Craiova, ora 16.15

Arbitri: Vlad Baban – Sebastian Eugen Gheorghe, Ovidiu Artene – Cătălin Busi

Arbitri VAR: Rareş George Vidican, Claudiu Marcu

Observator: Eduard Dumitrescu

CFR Cluj – FC Botoşani, ora 18.30

Arbitri: Marcel Bîrsan – Radu Adrian Ghinguleac, Mircea Mihail Grigoriu – Ovidiu Robu

Arbitri VAR: Radu Petrescu, Cosmin Bojan

Observator: Octavian Şovre