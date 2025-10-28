Superliga: Narcis Ilaş (FC Botoşani) va fi indisponibil trei luni

Jucătorul Narcis Ilaş a suferit o accidentare gravă în minutul 14 al duelului câştigat de FC Botoşani cu FC Hermannstadt, scor 2-0, luni seară în Superliga.

Tânărul de 18 ani a ieşit de pe teren în minutul 15 şi a fost transportat direct la spital, pentru investigaţii.

Diagnosticul pus de medici în urma investigaţiilor efectuate este „Ruptură de Ligament Colateral Intern (LCI)”, pentru care va fi supus unei intervenţii chirurgicale, a anunţat FC Botoşani.

El va fi indisponibil aproximativ trei luni.

Ilaş a fost titular în toate cele 14 jocuri disputate de FC Botoşani în acest sezon competiţional.