Superliga: Rapid Bucureşti – Farul Constanţa 3-1 şi giuleştenii sunt lideri

Echipa bucureşteană Rapid a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Farul Constanţa, în etapa a 12-a din Superligă. Rapid conduce în clasament, cel puţin până la meciul Craiovei.

Giuleştenii au început bine meciul şi la un corner, în minutul 9, Larie a deviat mingea în propria poartă, deschizând scorul pentru Rapid. În minutul 20 Koljic a primt în careu, a şutat şi mingea a intrat în plasă, atinsă şi de Alex Dobre. Cinci minute mai târziu Dican a înscris şi el, dar golul a fost anulat din cauza unei poziţii de ofsaid. Constănţenii au ratat în minutul 53, prin Vînă, însă acesta a reulşit să marcheze, în minutul 57, cu un şut la vinclu, şi să reducă din diferenţă. După numai zece minute Alex Dobre a marcat al treilea gol al gazdelor şi, deşi oaspeţii au căutat golul, Rapid s-a impus cu 3-1 şi a devenit lider, cu 25 de puncte. Farul are 15 puncte, ocupând locul 8.

RAPID: Aioani – Cr. Manea, Paşcanu, Kramer, Bădescu (Vulturar 63) – K. Keita, Gojkovic (Braun 63), T. Christensen (Grameni 80) – Al. Dobre, Koljic (Baroan 63), Petrila (Micovschi 80). ANTRENOR: Costel Gâlcă

FARUL: Buzbuchi – Sîrbu (Furtado 46), Larie, Ţîru, C. Ganea – Vînă, Dican (Markovic 74), Radaslavescu (Banu 46) – N. Grigoryan (Vojtus 68), Işfan, R. Tănasă (I. Cojocaru 82). ANTRENOR: Ianis Zicu

Cartonaşe galbene: Kramer 39, Baroan 73 / Sîrbu 3

Arbitri: Szabolcs Kovacs – Adrian Vornicu, Ioan Corb

Arbitri VAR: Sebastian Colţescu – Stelian Slabu