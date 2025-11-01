Superliga: Unirea Slobozia – FC Argeş 0-1

Echipa piteşteană FC Argeş a învins sâmbătă, în deplasare, scor 1-0, formaţia Unirea Slobozia, în etapa a 15-a din Superligă.

La Clinceni, Unirea a pierdut cu FC Argeş, după un meci în care nu a arătat mai nimic pe plan ofensiv şi a înregistrat astfel a patra înfrângere consecutivă. Piteştenii au înscris unicul gol al meciului prin Robert Moldoveanu, din pasa lui Bettaieb, în minutul 49, iar gazdele nu au putut să se apropie periculos de poarta lui David Lazar. FC Argeş a ajuns la 27 de puncte şi opt victorii în campionat, ceea ce o plasează pe locul al patrulea.

Unirea Slobozia nu-şi revine şi este pe locul 8, cu 18 puncte.

UNIREA SLOBOZIA: R. Popa – Dorobanţu (Rotund 78). Al. Dinu, Safronov, D. Şerbănică – J. Jeno (Renato Espinoza 46), Hamdiu, V. Pop (Ed. Florescu 75) – Purece (Said Ahmed 67), Alfana, Papeau (Bărbuş 78). ANTRENOR: Andrei Prepeliţă

FC ARGEŞ: D. Lazar – Borţa, M. Tudose, Sadriu, Oancea – Y. Pîrvu, Sierra, Raţă – Caio Martins (Luckassen-Brobbey 65), Bettaieb, R. Moldoveanu (Seto 76). ANTRENOR: Bogdan Andone

Cartonaşe galbene: Papeau 62 / Sadriu 56, Bogdan Andone 87

Arbitri: Andrei Chivulete – Radu Ghinguleac, Cosmin Vatamanu

Arbitri VAR: Ionuţ Coza – Andrei Antonie