Suporterii dinamoviști îi cer lui Cristi Borcea să se întoarcă la echipă: ”S-au obişnuit cu performanţele pe care le aveam”

Cristi Borcea a fost în perioada 1995-2012, cea mai influentă persoană din cadrului clubului Dinamo, însă omul de afaceri a declarat că nu își dorește să se întoarcă pe ”Ștefan cel Mare”.

Borcea a spus că a fost apreciat de suporterii ”câinilor” și chiar și în prezent, fanii speră să investească din nou la echipă.

De asemenea, afaceristul a subliniat că nu se consideră vinovat pentru situația dificilă în care se află Dinamo la momentul actual.

”Oriunde mă duc, sunt foarte mulţi dinamovişti. Majoritatea, dacă nu toţi îmi cer (n.r. să se întoarcă la Dinamo) pentru că s-au obişnuit cu performanţele pe care le aveam. Eram o echipă de conducere: Badea, eu, Neţoiu, nea Cornel, Buduru, Stoenescu şi cu nea Tică Dănilescu. Am luat Dinamo, când am venit în 1995, era pe locul 14 şi am dus-o în cupele europene.

Din momentul ăla am luat ce jucători am vrut, s-au obţinut cele mai mare performanţe şi cei mai buni jucători din România la Dinamo au jucat. Dinamo a luat pe cine a vrut!”, a declarat Cristi Borcea pentru AntenaSport.

”Niciodată (n.red. Dacă se consideră vinovat pentru situația în care a ajuns Dinamo). În 2011, am luat Cupa și am plecat. L-am lăsat atunci pe Săvulescu și pe domnul Badea. După aia a venit Negoiță.

În conferință am spus că las Dinamo, dar mă bazez că vor fi cel puțin performanțele pe care le-am avut eu. Datoriile erau în jur de 7-8 milioane. Luam 30 de milioane din Champions League”, a adăugat Cristi Borcea la emisiunea Digi Sport Special.