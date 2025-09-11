Surpriză! Costel Pantilimon a numit principala favorită la câștigarea SuperLigii: ”Este o forță, o să vedeți”

Fostul internațional român Costel Pantilimon a afirmat că, deși traversează un moment dificil și ocupă o poziție modestă în clasament, FCSB rămâne una dintre forțele SuperLigii și principala candidată la cucerirea titlului.

”FCSB își revine, a arătat că își revine și mi se pare o forță. Și cred că va fi una, dacă nu chiar principala candidată la câștigarea campionatului”, a spus Costel Pantilimon pentru Sport.ro.

Forma modestă a lui FCSB din campionat a fost influențată în principal de cupele europene. Ieșiți din preliminariile UEFA Champions League încă din al doilea tur, roș-albaștrii și-au asigurat prezența în faza principală UEFA Europa League.