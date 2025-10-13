Surpriză în preliminariile CM 2026! Franţa a fost ținută în șah de Islanda

Echipa naţională a Islandei a terminat la egalitate luni seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa naţională a Franţei, în grupa D a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026.

Belgia a revenit pe primul loc al grupei J

Francezii au dominat la Reykjavik, au avut posesie covârşitoare şi au expediat de cinci ori mai multe şuturi la poartă decât gazdele, dar scorul a fost deschis de islandezi, prin Victor Palsson, în minutul 39.

După pauză, în numai cinci minute Nkunku şi Mateta – cu primul său gol la naţională, i-au adus pe „cocoşi” în avantaj, însă Kristian Hlynsson a egalat şi Islanda – Franţa s-a terminat 2-2.

În clasamentul grupei D conduce francezii, cu 10 puncte, urmaţi de Ucraina (7 puncte), Islanda (4 puncte) şi Azerbaidjan, cu un singur punct.

La Cardiff, belgienii au învins cu 4-2 şi profită de egalul dintre Macedonia de Nord şi Kazahstan, revenind pe primul loc al grupei J, cu 14 puncte, faţă de doar 13 ale nord macedonenilor.

Rezultate înregistrate luni, în calificările europene pentru Cupa Mondială 2026:

Grupa A: Irlanda de Nord – Germania 0-1 (Woltemade 31);

Slovacia – Luxemburg 2-0 (Obert 55, Schranz 72);

Grupa B: Slovenia – Elveţia 0-0;

Grupa B: Suedia – Kosovo 0-1 (Asllani 32);

Grupa D: Islanda – Franţa 2-2 (Palsson 39, Hlynsson 70 / Nkunku 63, Mateta 68);

Grupa D: Ucraina – Azerbaidjan 2-1 (Hutsuliak 30, Malinovskyi 64 / Mykolenko 45+3 autogol);

Grupa J: Macedonia de Nord – Kazahstan 1-1 (Bardhi 74 / D. Karaman 54);

Grupa J: Ţara Galilor – Belgia 2-4 (Rodon 8, Broadhead 89 / De Bruyne 18 penalti, 75 penalti, Meunier 24, Trossard 90).