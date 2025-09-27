Surpriză în Premier League! Brentford a învins Manchester United cu 3-1

Echipa engleză Brentford a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-1, gruparea Manchester United, într-un meci contând pentru etapa a şasea din Premier League.

A treia înfrângere în şase etape pentru „diavoli”

Brentford a început perfect meciul cu Manchester United şi Igor Thiago a deschis scorul, în minutul 8, pentru ca tot el să dubleze avantajul gazdelor, în minutul 20.

Elevii lui Ruben Amorim au redus din diferenţă în minutul 26, dar nu au reuşit să marcheze golul egalizator. Ba mai mult, în minutul 90+5 Mathias Jensen a înscris al treilea gol al echipei lui Keith Andrews şi Brentford – Manchester United s-a terminat 3-1.

Pentru diavoli este a treia înfrângere în şase etape, United având doar şapte puncte, care o plasează pe locul 13 în clasament. Brentford este cu două locuri mai sus, pe 11, cu acelaşi număr de puncte.