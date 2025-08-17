Surpriză în Rugby Championship: campioana mondială Africa de Sud a fost învinsă acasă de Australia

Selecționata Australiei a învins cu scorul de 38-22 naționala Africii de Sud, campioana mondială en titre, sâmbătă la Johannesburg, în deschiderea puternicului turneu Rugby Championship, care opune principalele forțe ale sportului cu balonul oval din Emisfera sudică.

Primul succes obținut de Wallebies pe pământ sud-african în ultimii 14 ani

Sud-africanii au condus cu 22-0 după primele optsprezece minute de joc, însă Australia a reușit să revină și să înscrie 38 de puncte consecutive, asigurându-și victoria.

Acesta este primul succes obținut de Wallebies pe pământ sud-african din ultimii 14 ani și, totodată, primul înregistrat de australieni pe stadionul Ellis Park din Johannesburg începând din 1963.

Australia și Africa de Sud se vor înfrunta din nou, pe 23 august, la Cape Town.

Tot sâmbătă, în etapa inaugurală a Rugby Championship 2025, Argentina a pierdut pe teren propriu cu Noua Zeelandă.